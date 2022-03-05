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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 5-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت 5-3-2022، نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصيعد، ومشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 14
وادي النطرون 23 12
طنطا 22 11
شبين الكوم 23 12
دمنهور 22 12
بلطيم 21 11
مطروح 21 13
السلوم 21 11
سيوة 23 08
بورسعيد 20 12
دمياط 20 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 11
نخل 21 03
نويبع 23 14
طابا 23 13
كاترين 19 05
الطور 24 11
شرم الشيخ 26 14
الغردقة 25 14
مرسى علم 26 14
الفيوم 24 11
بني سويف 24 09
المنيا 25 08
أسيوط 27 07
سوهاج 27 08
قنا 31 09
الأقصر 32 11
أسوان 32 11
إدفو 33 12
أبوسمبل 32 12
الوادي الجديد 28 11
شلاتين 32 12
أبو رماد 28 13
حلايب 29 13
رأس حدربة 25 14

 

ارصاد البحر الاحمر سوهاج البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس

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وائل لطفي

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