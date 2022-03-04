سيدة من أسوان تستغيث بالمسئولين لإجراء عملية زرع كلى لنجلها

"أيتها الممرضة الشريرة امسحى الفيديو اللي عملتيه ليا".. كلمات فكاهية استطاع الطفل حسن حسين، ابن مدينة أسوان أثناء فترة علاجه من الفشل الكلوي خطف أنظار وقلوب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد مشاهدة فيديو له برفقة الممرضة المسئولة عن حالته، وحواره معها بطريقته المميزة وخفة ظله التي تفوق عمره الحقيقي بمراحل.

وعلى الرغم من عدد الدقائق القليلة التي أبهر فيها الطفل حسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظله خلال الفيديو الخاص، لم يكن يعرف العديد أن وراء ذلك رحلة من الألم والمعاناة إثر إصابته بالفشل الكلوي، وحرص عدد كبير من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

والتقت "الدستور" بوالدة الطفل حسن حسين، للحديث عن رحلة معاناته إثر إصابته بالفشل الكلوي على الرغم من صغر سنه، بالإضافة إلى الفيديو الذي تم تصويره أثناء العلاج وجعله يتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيتها قالت والدة الطفل، إن نجلها يبلغ من العمر 7 سنوات ولكن معاناته من الفشل الكلوي تؤثر عليه بشكل كبير، وأن يرجع اكتشافهم للمرض الذى يعاني منه وهو في عمر 6 شهور، حيث أنهم مع إجراء الكشوفات الطبية له تبين أنه يعاني من مرض حموضه في الدم، قائلة: "انا مكنتش عارفه أي هو ولكن لقيته ابتدى يخس وتتكرر دخوله لدوره المياه ممكن ف الدقيقة 5 مرات".

وأضافت لـ"الدستور" أنه عندما توجهت للكشف على نجلها عند أحد الأطباء الموجودين في أسوان وبواسطته تم تحويل حالة الطفل إلى طبيبة أخرى بمحافظة سوهاج، وتبين من خلال الكشف الطبي أن الحموضة في الدم الذى يعاني منها تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى، مشيرة إلى أنه تم صرف أدوية لنجلها حتى تساهم في تحسين حالته، واستمر عليها على مدار فترة متواصلة.

وأوضحت أنه منذ شهرين بدأت حالة الطفل تسوء بشكل كبير، حيث أنه بدأ يشعر بإعياء شديد وارتفعت وظائف الكلى، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى نظرًا لحالته، وقضي فترة علاجية تراوحت 15 يومًا، حيث أن تنوعت الأدوية ما بين مضادات حيوية وغيرها، ولكن كانت بدون اي نتيجة.

ولفتت إلى أنه بعدها سافرت إلى طبيب آخر بمدينة المنصورة نظرًا لعدم استجابة حالة نجلها لأى علاج، وأنه بعد الكشف الطبي أخبرهم أن حالته تحتاج إلى زرع كلى أو غسيل كلوى في البداية لم يتقبلوا فكرة الغسيل الكلوي نظرًا لصغر حالة نجلها، ولكن طبيبة أخرى أيضًا ذكرت لهم نفس الحلول.

وأشارت إلى أن بعدها الكشوفات الطبية التي أجروها حول حالة نجلها توجهت إلى المستشفى لإجراء الغسيل الكلوي لنجلها نظرًا لصعوبة حالته، وأن لم يكن حسن فقط هو المريض، ولكن نجلها الأصغر منه أيضًا ورث منه نفس المرض إلا أن حالته مازالت مستقرة حتى الآن مقارنة بحالة حسن ويخضع للعلاج بالأدوية.

وحول الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الطفل حسن وعصبيته وخفة دمه، تابعت أن الممرضة المسئولة عن حالته صورت الفيديو أثناء المزاح معه خلال فترة علاجه في مستشفى أسوان الجامعى، حيث أن الجميع يحب حسن وطريقته في الكلام التي تفوق عمره بمراحل.

وناشدت والدته المسئولين بمساعدة نجلها حسن وتوفير عملية زرع الكلى له لإنقاذ حالته التي تتدهور مع مرور الوقت، حيث أنه يتوجه لإجراء الغسيل الكلوي ٣ مرات أسبوعياً، ويصيبه الإعياء بشكل كبير لعدم قدرته على تحمل الألم الشديدة خلال فترة الغسيل، نظرًا لعمره الصغير وهو ٧سنوات، ووزنه الضعيف الذى يتراوح ١١ كيلو جراما.

كما ناشدت والدة الطفل بتوفير العلاج لشقيق حسن الأصغر الذى يعاني من نفس المرض المصاب به حسن ولكن لم يصل إلى مرحلة الغسيل الكلوي، حيث أن والد الأطفال توفي منذ سنتين وترك مسئوليتهم على عاتقها ولم يكن لديها المقدرة المالية لتوفير مبالغ كبيرة لهم وتتمنى أن يستجيب المسئولين لمناشدتها.

واختتم الطفل: "الممرضة هي اللي صورتني بمزاجها وأنا في المستشفى قولتلها امسحي الفيديو بتصوريني ليه بس مسمعتش كلامي ولقيت الناس كلها بتشوفني".