الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

جريدة الدستور

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن العقد تم توقيعه من الطرفين ولمدة موسم ونصف موسم.

وقاد أسامة نبيه الفريق الأبيض في مباراته الأخيرة بالدوري بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، وكانت أمام فيوتشر إف سي، والتي انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بعد أن كان الفريق متأخرًا بهدفين نظيفين.

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