ماقشة «تفسير الأحلام لسيجموند فرويد» بمركز جزويت الإسكندرية الإثنين

ينظم مركز جزويت الإسكندرية جلسة مناقشة كتب دورية، وتأتي حلقة مناقشة هذا الشهر لمناقشة الكتاب 178: تفسير الأحلام- سيجموند فرويد، يوم الإثنين 7 مارس 2022 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بمقر جزويت الاسكندرية.

سيجموند فرويد (1856- 1939)، ولد في أسرة تنتمي للجالية اليهودية في بلدة بريبور، في جمهورية التشيك الآن، كانت والدته الزوجة الثالثة لأبيه، وكان فرويد الأول من ثمانية أشقاء، درس في كلية الطب في جامعة فيينا، وتخصص في الأعصاب، وحصل على الدكتوراة 1881م، ابتكر فرويد طريقة التداعي وهي أن يطلب من المريض أن يطلق العنان لأفكاره لتسترسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط، مع سيطرة الحزب النازي على ألمانيا 1933م، كانت كتب فرويد من أكثر الكتب التي أحرقوها، ومع غزو النمسا غادر إلى لندن، توفى بسبب مرض السرطان، أهم مؤلفاته: قلق في الحضارة 1930، مستقبل الوهم 1927، مدخل إلى التحليل النفسي 1917، الطوطم والتابو 1913، موسى والتوحيد 1939، تفسير الأحلام 1899.

يقدم الكتاب نظرية فرويد في اللاوعي، عبر موضوع تفسير الأحلام، حيث يحاول أن يقرأ لغة الحلم التي هي كتابة مصورة مثل اللغز المصور أو النص الهيروغليفي. محاولا فك طلاسمها ودراستها، مبيناً طريقة تكوينها ومفرداتها الأساسية. فأجرى تحليل منهجي على نفسه متخذا من أحلامه مادة هذا التحليل، مستكملا بها فهمه للنمو النفسي أثناء الطفولة، حيث اكتشف عقدة أوديب وفطن للدور الذي تقوم به التحليلات في نشأة العصاب. ويعد الكتاب نقطة تطور في علم النفس والطب النفسي.

يقدم "تفسير الأحلام" الكاتب محمد عبد العظيم، يعقب ذلك مناقشات ومداخلات القراء والحضور، الدعوة عامة.

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