بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات رامي صبري في «معكم»

تصدر الفنان رامي صبري تريند محرك البحث العالمي «جوجل» بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» على قناة «سي بي سي».

يقدم «الدستور» في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنان رامي صبري في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي.

أنا اتولدت في القاهرة وعشت في الإمارات لحد ما بقي عمري 12 سنة وعودت لمصر لدراسة الموسيقى.

أنا أعشق الموسيقى منذ ما كان عمري 4 سنوات لأنه في الإمارات لم يكن هناك أي معهد للموسيقى.

تعرفت على زوجتي عن طريق مي كساب.

زوجتي ست مصرية جدعة وأصيلة وبتخلي بالها مني ومن أولادنا وأنا بحبها جدًا.

مكنش ينفع أعمل أي حاجة غير إني أدرس المزيكا.

كنت بروح للناس اللي بتغني حلو وشيرين عبد الوهاب من القريبين لقلبي.

خسرنا أخويا كريم وربنا يصبر أمي على وفاته، والدنيا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة، وفي النهاية إرادة ربنا أنه يرحل عنا.

ركزوا في حياتكم وخلوا بالكم من صحتكم، وابعدوا عن صديق السوء، وخلوا عندكم هدف.

أتمنى أشوف ولادي أحسن حاجة ويتعلموا كويس، واحنا معاهم في الرياضة والتعليم وبنختار لهم أحسن أصدقاء يكونوا حواليهم، وبتمنى لأمي الصحة وربنا يصبرها على وفاة أخويا.

إحنا كعائلة جالنا تقرير طبي مكانش عاجبنا، والمحامين في العيلة قدموا طعن عليه، ده حقه لإنه راح لسبب وفجأة توفي ثاني يوم، مكناش فاهمين سبب وفاته، كنا عايزين نفهم قانونيا مات ليه.

شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد من القريبين لقلبي، وكانوا من أقوى الأصوات في المعهد.

أنا عملت ألحان كثيرة لشيرين بس منزلش منها غير أغنية واحدة، وهي مش عايزه غيرك أنت.

عزيز الشافعي فنان مختلف وعظيم وليه ميزة أنه بيعرف يطلع معاني كتير حلوة، وجواه مخزون جميل وبيقدر دايما يطلع حاجة مختلفة وانا اتعاملت معاه من زمان، وبنعرف نطلع انا وهو حاجات مختلفة.

عزيز هو صاحب فكرة أغنية مع نفسي، وهي متطابقة مع جميع الاحداث اللي مريت بيها واخدت بالي وقت ما كنت بسجلها من ده.

كنت اتمنى ان كريم أخويا يكون معايا وعايش معايا طول الحياة وميكونش ميت وربنا يصبر امي واهلي، لكن الحمد لله ربنا عاوز كده.

بدعي ربنا يصبر أمي ووالدي وأخواتي على فراق شقيقي كريم، ولكن ربنا عاوز كده، وإحنا علينا ننفذ حكمه.

كنت بحب عامر منيب جدًا ووفاته أكتر حاجة أثرت فيا.

الموت حاجة صعبة وموت أخويا كريم أثر فيا أحاول ألا أفكر في الموضوع لدي أزمة في حياتي بسبب تذكري كل شيء حدث.

كريم كان بيحاول يعمل مجهود ويسعى برغم من أن تفاصيل حياته الشخصية لم تكن في صفه، وأنا كنت بحاول كثير أساعده ومن غير ما أقوله.

أغنية حالة اكتئاب كريم كان يحبها جدًا وأنا كمان، طلبت منه أن نقدمها معا دويتو لكنه موافقش حتى لأنه مبيحبش الواسطة، وأصدقائه كانوا بيحاولوا يأثروا عليه، ولكن من الطبيعي أحاول أساعده هو أخويا وكنت بتمنى يكون أفضل مني.

بعد وفاة كريم نزلت أغنية “حالة اكتئاب” وكل اللي اشتغل فيها موافقش يأخذ مقابل.

التمثيل مهم للمغني أما السينما في مصر فيها أزمات كثيرة ومفيش أفكار جديدة رحلة ظهور فنان أو قصص معادة ولما بيعرضوا عليا الأفكار دي برفضها.

عملت ألحان لمطربين كتير اهمهم عمرو دياب عملتله أغنيتين من ألحاني، واحدة من كلمات تامر حسين ولا أعرف متى سيطرحهما.

أحب أوجه رسالة للشباب اللي لسه صغير ومعندوش خبرة، لازم تركزوا في حياتكم وصحتكم وشغلكم وتبعدوا عن أصدقاء السوء.