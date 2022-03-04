طرق مختلفة لتعزيز الثقة بالنفس من خلال لغة الجسد

نرغب جميعًا في تعزيز الثقة بأنفسنا عن طريق لغة الجسد الخاصة بنا، لذا يوضح موقع “Bright side” وفقًا لأستاذة جامعة هارفارد،آمي كادي أن هناك طريقة لتدريب أجسادنا على تغيير طريقة تفكيرنا، بل وتعزيز الثقة في النفس والنجاح.

قالت إن القيام بوضعية عالية القوة لمدة دقيقتين تقريبًا في اليوم يمكن أن يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدينا بنسبة 20٪ ويقلل مستويات الكورتيزول بنسبة 25٪ ، وهذا بدوره سيجعلك تشعر بمزيد من الثقة وأقل توترًا .

1ـ اللوح

الأشخاص الأكثر ثقة قد يبدأون في التململ عندما يكونوا في الاجتماع، قد تثير هذه الأنواع من المواقف الاجتماعية عالية التأثير، عندما يحين دورك في التحدث، قف وضع يديك على الطاولة والأشخاص الآخرين إلى الأمام، كونك في مستوى أعلى من بقية زملائك سيجعلك تبدو أكثر قوة وموثوقية.

2ـ العجاف

عندما تذهبي لمقابلة لكي تحصلي على وظيفة، فالطريقة الخاصة بجلوسك تقرر إذا كنت ستحصل عليها أم لا، فعندما تكون أمام المحاور، حاولي الجلوس مستلقيًا على الكرسي، افتح صدرك وقم بإراحة أحد ذراعيك على ظهر الكرسي وضع الآخر على ذراع الكرسي هذا النوع من التوسع ينقل إحساسًا بالقوة والإصرار .

3ـ المرأة الواثقة

يمكن أن تمر ثقتنا أيضًا بيوم سيء، خاصةً عندما نفعل شيئًا ينطوي على أنفسنا، إذا ذهبنا لمقابلة شخص جديد، فيجب استدعاء Wonder Woman بداخلك وضعية ثبتي قدميك بقوة على الأرض، بحيث تكوني متباعدة، ضعي يديكي على خصرك وادفعي صدرك للخارج، ورفع ذقنك لأعلى كدليل على الثقة، يمكن اعتبار لمس رقبتك أو قضم أظافرك علامات على عدم الأمان والخضوع

4ـ التحية

هناك علامة فارقة في كل علاقة، وهي اللحظة التي تلتقي فيها بأقاربك، بغض النظر عن مدى جمالهم، نشعر جميعًا أن الرهبة وانعدام الأمن يبدأ في الظهور، يجب تثبيت القدم على الأرض مع فرد الصدر ورفع الرأس، مع توجيه اليدين نحو الشمس اثبت على هذا الوضع الواسع لمدة دقيقتين أثناء التنفس بهدوء لتجعلك تشعر بمزيد من القوة

5ـ الأيدي المنحدرة

تهدف أوضاع القوة إلى رفع احترامك لذاتك لأي نوع من المواقف التي قد تشعر فيها بالكسوف، فإن التحدث إلى شخص ما لأول مرة أو إجراء مقابلة أو الاضطرار إلى قول "لا" لشخص ما يمكن أن يكون نوعًا من التحدي هذه واحدة من أكثر المواقف دقة، يتطلب فرد الأصابع، وجعل أطراف أصابع كلتا يديك تلمس بعضهما البعض يجب بعد ذلك تقويس اليد بحيث تبدو أطراف الأصابع كبرج، إنه يعطي رسالة أنك مهتم وتفاعل مع ما يقوله الآخرون.