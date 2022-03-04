الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليورو يتراجع إلى ما دون 1,10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو
اليورو

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ليسجّل أقل من 1,10 دولار الجمعة في وقت تخيّم حرب أوكرانيا على تعافي منطقة اليورو اقتصاديا من أزمة كورونا.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات في وقت متأخر صباح الجمعة إلى 1,0992 دولار، وهو أقل مستوى لها منذ مايو 2020، فيما استفاد الدولار أيضا من وضعه كملاذ استثماري.

وفي السياق، سجل التضخم في منطقة اليورو رقمًا قياسيًا جديدًا في فبراير ببلوغه 5,8 % على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع جنوني للأسعار.

وبلغ التضخم في يناير 5,1 % وهو الأعلى الذي يسجله مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) منذ بدء مراقبة هذا المؤشر في يناير 1997 للدول الـ19 التي تعتمد العملة الواحدة.

ولا يزال ارتفاع أسعار الاستهلاك مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء. 

وارتفعت رسوم الطاقة بنسبة 31,7 بالمئة مدى عام في فبراير، بعد زيادة نسبتها 28,2 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

وهذه الزيادة العامة هي أكبر مما توقعه الاقتصاديون وتشكل نبأ غير سار للأسر التي سيواجه العديد منها صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها، كما أنها تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي الذي يراقب استقرار الأسعار.

ويتجاوز التضخم الحالي بفارق كبير الهدف المحدد بـ2 %.

وتثير المعارك في أوكرانيا مخاوف على الصعيد الاقتصادي لا سيما بشأن ارتفاع الأسعار، وبعدما وصف العام الماضي بالمؤقت، يبدو أنه سيستمر لفترة.

وروسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها أيضًا قوة زراعية كبرى مثل أوكرانيا. وروسيا أيضًا مورد رئيسي للمعادن للصناعة.

اليورو أزمة كوفيد الدولار العملة الأوروبية تعافي منطقة اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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