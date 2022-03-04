الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فتح الباب أمام ذوي الهمم للحصول على باكيات بـ«منافذ الخير» في الشروق

باكيات منافذ الخير
باكيات منافذ الخير

أعلن المهندس  عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز  تنمية مدينة الشروق، عن فتح باب التقدم لشغل باكيات بمنافذ الخير الشاغرة  لذوي الهمم، موضحًا أن تم توفير أكثر من 6 أنشطه بإجمالي 11 باكية  بالأنشطة الآتية منها توفير 3 باكية بنشاط (خضار). 

وأوضح عبد اللطيف بشارة، أن ساهم الجهاز في توفير 3 باكيات بنشاط فاكهة، وتخصيص منها عدد 2 باكية لذوي الهمم وأخرى واحدة فقط للأشخاص العادية، فضلاً عن توفير عدد 2 باكية بنشاط متنوعة أيضا لذوي الهمم. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تم توفير باكية بنشاط دواجن  وباكية آخر لنشاط الأسماك، كما تم توفير باكية بنشاط شواية لحوم ودواجن، مشدد رئيس الجهاز على عدم تغير النشاط نهائيًا المخصص لكل باكية مدعما بالمستندات. 

 

وأشار رئيس جهاز تنمية الشروق إلي أهم الشروط ، إلى أن ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محل تجارى بالمدينة.
واردف المهندس عبد اللطيف بشارة عن تتضمن الشروط ألا يكون قد حصل على باكيه بالمنافذ أو موقع بشارع شباب الشروق هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى . ، فضلا عن أن يكون من سكان المدينة، كما يتطلب الحصول  على الطلب واحد للأسرة  الزوج والزوجة الأولاد القصر . 

وأشار إلى أن يتطلب تقدم صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة اجهاز تنمية مدينة  الشروق ، كما يرفق طابع تأمنيات.

رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق فتح التقدم ذوي الهمم للحصول باكيات منافذ الخير انشاط تنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إحباط 9 محاولات هجرة غير شرعية و5 عمليات تهريب

رئيس الأوبرا يشيد بأول حفل لـ«نغم يمني على ضفاف النيل»

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية