فتح الباب أمام ذوي الهمم للحصول على باكيات بـ«منافذ الخير» في الشروق

أعلن المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن فتح باب التقدم لشغل باكيات بمنافذ الخير الشاغرة لذوي الهمم، موضحًا أن تم توفير أكثر من 6 أنشطه بإجمالي 11 باكية بالأنشطة الآتية منها توفير 3 باكية بنشاط (خضار).

وأوضح عبد اللطيف بشارة، أن ساهم الجهاز في توفير 3 باكيات بنشاط فاكهة، وتخصيص منها عدد 2 باكية لذوي الهمم وأخرى واحدة فقط للأشخاص العادية، فضلاً عن توفير عدد 2 باكية بنشاط متنوعة أيضا لذوي الهمم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تم توفير باكية بنشاط دواجن وباكية آخر لنشاط الأسماك، كما تم توفير باكية بنشاط شواية لحوم ودواجن، مشدد رئيس الجهاز على عدم تغير النشاط نهائيًا المخصص لكل باكية مدعما بالمستندات.

وأشار رئيس جهاز تنمية الشروق إلي أهم الشروط ، إلى أن ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محل تجارى بالمدينة.

واردف المهندس عبد اللطيف بشارة عن تتضمن الشروط ألا يكون قد حصل على باكيه بالمنافذ أو موقع بشارع شباب الشروق هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى . ، فضلا عن أن يكون من سكان المدينة، كما يتطلب الحصول على الطلب واحد للأسرة الزوج والزوجة الأولاد القصر .

وأشار إلى أن يتطلب تقدم صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة اجهاز تنمية مدينة الشروق ، كما يرفق طابع تأمنيات.