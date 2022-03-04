لماذا يحجم الغرب عن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا؟.. رئيس المجلس الأوروبي يجيب

تواصلت ظل المناشدات الأوكرانية بفرض حظر طيران شامل فوق سماء البلاد لم تتوقف، وآخرها مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين بإغلاق الأجواء.

الإ أن الغرب متردد من تلك الخطوة، فما الذي يخشاه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء من خطوة مماثلة؟

وكشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن السبب وراء تردد الغرب لحظر الطيران فوق أوكرانيا، موضحا أن فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي الأوكرانية قد يشعل حربا عالمية ثالثة.

و أوضح "ميشيل" أن هذا القرار يعود إلى حلف الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت عينه على أنها خطوة حادة ومتمادية، قد تدفع الوضع المتوتر أصلا بين موسكو والغرب، على خلفية الملف الأوكراني، إلى ما لا يحمد عقباه.

وتابع فى تصريحات صحفية "نحن بحاجة إلى القيام بكل ما هو ممكن لكن مع الأخذ في الاعتبار بأن لدى الروس أسلحة نووية، ومن المهم للغاية تجنب حرب عالمية ثالثة".

وأضاف المسؤول الأوروبي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب مع روسيا، لكن الأخيرة شنت حربا ضد أوكرانيا، التي ليست عضوا في الناتو، ولهذا السبب يجب أن نكون حذرين للغاية في تلك المسألة.

- طلب أوكراني بفرض منطقة حظر طيران

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني الغرب مرارا خلال الأيام الماضية، إلى فرض منطقة حظر طيران فوق مجال بلاده الجوي من أجل منع القوات الجوية الروسية من القصف، إلا أن الدول الغربية لم تستجب.

ويتطلب هذا الإجراء عمليات مكثفة، ويفترض أن تتم عبر طائرات تابعة للدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

- ما هي مناطق حظر الطيران وما هدفها؟

مناطق حظر الطيران هي أي منطقة في المجال الجوي لدولة لا يسمح لطائرات معينة بالتحليق فيها أو عبورها.

ويأتى الهدف من إعلان منطقة حظر الطيران بصورة أساسية إلى حماية المناطق الحساسة، أو استخدامه مؤقتا لتأمين الأحداث الرياضية والتجمعات الكبيرة.

وفي السياق العسكري، تم تصميم منطقة حظر الطيران لمنع الطائرات من دخول المجال الجوي المحظور عادة لمنع الهجمات الجوية أو عمليات المراقبة للمنطقة، ويجب فرض منطقة حظر الطيران بالوسائل العسكرية.

ومن هذه الوسائل استخدام نظام مراقبة أو تنفيذ ضربات استباقية ضد الأنظمة الدفاعية في المنطقة، كما يمكن إسقاط الطائرات التي تدخل إلى المنطقة المحظورة أيضا.

ومنطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا تعني وجود قوة عسكرية، وتحديدا قوات الناتو، ستتولى فرضها بالقوة وسوف تشتبك مباشرة مع أي طائرات روسية يتم رصدها فوق أوكرانيا وتطلق النار عليها إذا لزم الأمر.