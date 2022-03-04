الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد حديث محمد صلاح.. لماذا يجب الاهتمام بالطعام الصحي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث محمد صلاح بشكل مفصل عن المرات السابقة التي ظهر فيها ببرامج حوارية حول حياته الخاصة، زوجته، وعادات الطعام الخاصة به وأفراد أسرته، في الجزء الأول من حواره الذي تم عرضه مساء أمس مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي انتظره الكثيرين منذ الإعلان عنه.

وقال محمد صلاح، إنه يشعر في الذنب في كل مرة يقول فيها بتناول طعام غير المخصص له، حتى أنه عاقب نفسه لمدة شهر كامل بنظام قاسي، لأنه تناول طعام دسم ليوم واحد، مشيرًا أن هذا النظام يسير على أفراد الأسرة ولكن بنسب متفاوتة.

وماذا يجني الإنسان عند الالتزام بنظام غذائي صحي؟.. هذا ما نرصده في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "health".

الوقاية من الأمراض:
هناك العديد من الأمراض التي تنتج عن التناول المفرط أو غير المحسوب للسعرات الحرارية، منها السمنة وأمراض القلب، فإذا ما حرص الإنسان على الالتزام بنظام غذائي صحي في وقت مبكر من حياته فإن هذا يجنبه الكثير من الأمراض المزمنة.

يحمي من الإصابة بالسكر:
تحديدا في الأنظمة الغذائية القليلة السكر، يمكن أن تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكر، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

التقليل من الدهون المشبعة:
عندما يقوم الإنسان باختيار نظام غذائي قائم على الكثير من الدهون غير المشبعة والقليل من الدهون المشبعة فإن هذا يقي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب، حيث يعمل ذلك على رفع نسبة الكورستول الجيد، ويقلل من هذا الذي يتسبب في أمراض القلب.

القدرة على إنجاز الأعمال:
يدفع النظام الغذائي الصحي أصحابه إلى النشاط والقدرة على إنجاز المهام بسهولة وفي وقت أسرع بكثير، ذلك لأن تناول الطعام الدسم من شأنه أن يدفع الإنسان على الشعور بالخمول وعدم القدرة على إنجاز الأعمال بسهولة.

محمد صلاح إسعاد يونس أبرز ضيوف برنامج صاحبة السعادة إتباعها النظام الغذائي الغربي العادي الصحة

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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