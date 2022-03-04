ألمانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة، على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين"، ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا حتى الآن عقوبات اقتصادية ومالية شديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع بعض الشخصيات النافذة المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وتقييد حريتهم في السفر.

وفي سياقٍ متصل، وافقت وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية على تسليم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا".

وذكرت القناة الأولى بالتليفزيون الألماني، أمس الخميس، أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة تقارير إعلامية ألمانية أشارت إلى أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بعدما قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية يوم السبت الماضي تسليم 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض- جو من طراز "ستينجر" من مخزونات القوات المسلحة الألمانية إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.