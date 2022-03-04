الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب في ترعة الجبل بقنا

غريق
غريق

قامت الأجهزة المعنية بتعاون الأهالي، اليوم الجمعة، بانتشال جثة شاب بعد غرقه في ترعة الجبل، بقرية المراشدة التابعة لدائرة مركز الوقف، في محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع محمود عبد الله عبادي الصغير، 29 عامًا، مقيم بالإسكندرية، وجاء إلى قنا لزيارة منزل جده بقرية المراشدة، وأثناء سيره بالدراجة البخارية سقط بترعة الجبل بالدراجة ولقي مصرعه.

ونجح رجال الأمن في انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، والتحفظ على الدراجة البخارية وجارِ تحرير المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول التفاصيل الكاملة للواقعة.

مدير أمن قنا الأجهزة المعنية غرفة العمليات انتشال جثة شاب مصرع النيابة العامة

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