الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 بانقلاب ميكروباص في طريق الفيوم

حادث مروري
حادث مروري

وقع حادث مروري، اليوم الجمعة، بطريق الفيوم- القاهرة بالقرب من مدخل مدينة سنورس، حيث انقلب ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز سنورس بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم- القاهرة أمام مدرسة القاياتي.

على الفور انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين إصابة 10 من الركاب، وهم: بشار كرم عبد القوى 21 سنة وشعبان جابر عثمان 35 سنة،  وعمر محمد حلمى 24 سنة وعويس جمعة عويس 20 سنة ومحمود محمد لطفى 22 سنة، وأحمد عيد محمد 20 سنة وهشام سيد احمد 22 سنة ومحمد حجاج كامل 25 سنة، ومحمد رجب رمضان 33 سنة ومحمد صلاح محمد 22 سنة  تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

سيارات الإسعاف انقلاب إصابة 10 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص تفاصيل إصابة مركز سنورس اللواء ثروت المحلاوي

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وائل لطفي

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