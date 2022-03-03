«أنجريد برجمان حاولت أن تتقرب لي ولم أهتم».. رسائل عرسان فاتن حمامة

قبل أن تتزوج الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كانت تتلقى الكثير من الرسائل من معجبين يعرضون عليها الزواج، وكانت تقطع أوقات فراغها في قراءة هذه الرسائل والتعليق عليها، وفيما يلي بعضا من هذه الرسائل لسيدة الشاشة العربية.

يا حياة الروح

وصلت فاتن حمامة رسالة من بحار بإحدى شركات البواخر في الإسكندرية يقول فيها:«زرت جميع بلاد العالم وتعرفت على نساء كثيرات وكنت الفتى المدلل ولكن لم ينبض قلبي لإحداهن، ولم تستولي علي مشاعري أي واحدة، كما فعلت أنت يا حياة الروح، عشت في إيطاليا فترة من الوقت، والتقيت بانجريد برجمان وأقسم لك أنها حاولت أن تتقرب إلي وتتعرف بي لكني لم أهتم، وأنت الوحيدة من بين نساء العالم التي اهتم بها، وأحبها.. أحبها من كل قلبي».

وتابع: «أنا أعرض عليك الزواج وأعدك أن اصحبك في جميع رحلاتي على الباخرة، فإذا لم توافقي على السفر فأنا على الاستعداد للاستقالة من عملي كبحار، والاشتغال بالتمثيل، لأقوم أمامك بدور المحب الولهان، في المنزل وعلى الشاشة».

ويكمل: «أنا في انتظار ردك، وإلا سأسافر إلى إيطاليا واتعرف إلى أنجريد برجمان وليكن ما يكون».

والدي يملك محل بقالة

وهناك خطاب آخر يقول فيه صاحبه: «والدي يملك محل بقالة في المركز، و20 فدانا وطاحونة، وأنا ولده الوحيد، وقد نلت الشهادة الابتدائية واشتغلت معوالدي في المحل بالنهار، اما في الليل فانا أكمل دراستي، فإذا قبلت الزواج مني فإنني سأتمم دراستي بسرعة لأصبح جديرا بك، اما إذا رفضت وأهملت الرد كما هي عادتك.. سأمتنع عن الدراسة بل سأترك والدي وأهجر بلدي واهيم على وجهي في هذه الدنيا، وأكتب قصة حبي تحت عنوان «مجنون فاتن»، ليرويها التاريخ للأجيال القادمة، كما روى قصة مجنون ليلى».

كان بودي أن أعرض عليكي الزواج

وورد لفاتن حمامة خطاب من حلاق يقول فيه:« ممثلة «الشرأ» الاولى، اذكرك بنفسي، فأنا «آبلتك» في الإسكندرية، وأنت تشاهدين أحد أفلامك، وسلمت عليكي وسلمت علي، وكان بودي أن أعرض عليكي الزواج، ولكن لزحمة منعتني من الكلام معاكي، فهل يا فاتن اقدر أعرف إزاي اشوفك علشان نتكلم بصراحة في الموضوع ده، ابعتي لي على الصالون وزاكتبي على الظرف خصوصي جدا لكي لا يفتحه أحد».

سأتزوج بمن أحب

أما آخر خطاب فقال فيه صاحبه: «رأيت في المنام أنني أعيش في قصر كبير تحيط به حديقة غناء، وسألت أحد المفسرين فقال إنني سأكون سعيدا وساتزوج بمن أحب، فلما قلت له إنني أحب فاتن حمامة قال لي:« اعرض عليها الزواج»، وها أنا أعرض عليكي الزواج واعمل بنصيحة مفسر الأحلام».