إحالة المتهمين بالاعتداء على 3 معلمين بالأسلحة البيضاء للجنايات

أحالت نيابة المرج، اليوم الخميس، 3 أشخاص لاعتدائهم على 3 معلمين بأسلحة بيضاء بأحد المدارس الإعدادية بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتدوا على 3 معلمين بمدرسة إعدادي وهم: «أحمد.ش وليد.ع، عبدالرحيم أ، مستخدمين أسلحة بيضاء ومحدثين لهم عدة إصابات بالغة، وعلى إثرها تم نقلهم إلى المستشفى».

كما كشفت التحقيقات أن عددًا من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور وتطور المشهد لمشاجرة، اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى المدارس بدائرة القسم باعتداء 3 أشخاص على 3 معلمين بالأسلحة البيضاء، وبالانتقال تبين صحة البلاغ.

وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.