«النقد العربي»: إصلاحات ما قبل كورونا ساهمت في خفض العجز المالي

قال صندوق النقد العربي إن الإصلاحات المالية في مرحلة ما قبل جائحة كورونا ساهمت في خفض العجز المالي وتعزيز الأوضاع المالية في الدول العربية، لافتًا إلى أن الأوضاع المالية في الدول العربية تأثرت بتداعيات الجائحة وانعكاساتها على العجز المالي ومستويات الدين العام.

وأضاف الصندوق أن الدول العربية تواجه في أعقاب جائحة كورونا تحدي دعم التعافي الاقتصادي بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، يتوفر للدول العربية عدد من الخيارات الممكنة في إطار السياسة المالية لتعزيز الوضع المالي ودعم التعافي الاقتصادي.

وفي إطار حرص الصندوق على التطوير، أصدر سلسلة موجز سياسات بعنوان «تحديات وخيارات السياسة المالية في الدول العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا»، حيث أشار إلى أن الأوضاع المالية في الدول العربية شهدت عدة تحديات خلال العقدين الأخيرين متأثرةً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ارتباطاً بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى موجات الجفاف المتكررة في بعض الدول، والتحديات ذات الصلة ببيئات الأعمال، وتركّز هياكل الإنتاج.

وتابع: «في مواجهة هذه التحديات، انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية وبعد استراتيجي لمواجهة التحديات الهيكلية على مستوى قطاع المالية العامة بهدف تنويع الإيرادات، وتعزيز مُنعة الموازنة العامة إزاء التقلبات الخارجية، وأفلحت هذه الجهود في تقوية الأوضاع المالية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم، قبل أن تتأثر مجدداً أوضاع المالية العامة بالظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع العجز الكلي ومستويات الدين العام».