إصابة 3 فتيات صدمتهن سيارة أمام قرية الأعلام بطريق القاهرة- الفيوم

أُصيبت 3 فتيات أثناء استقلالهن دراجات هوائية بطريق القاهرة- الفيوم، حيث صدمتهن سيارة أمام قرية الأعلام، وتم نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام، وعمل الإسعافات اللازمة لهن، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يُفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين 3 دراجات وسيارة على طريق القاهرة- الفيوم، اتجاه قرية الكعابي الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 3 فتيات، وهن: "دينا عويس علي، 17 سنة، وساندي محمد لبيب، 19 سنة، وأميرة محمد رجب، 18سنة" وتم نقلهن إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.