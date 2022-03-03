الحماية من الأمراض المعدية.. فوائد الولادة الطبيعية للنساء

لا يزال هناك العديد من النساء يُفضلن الولادة الطبيعية بالمقارنة بالولادة القيصرية، على الرغم من زيادة عمليات الأخيرة، وذلك بفضل العديد من الفوائد الخاصة بالولادة الطبيعية.

أوضحت الدكتورة نوران إبراهيم، مدربة الولادة الطبيعية، أنه من فوائد هذه الولادة سرعة الشفاء منها، فيمكن بعد الولادة بساعتين فقط التعافي بل القيام بالمهام الرئيسية بالمنزل، بالمقارنة بالقيصيرية، مؤكدًا أن بقاء البطن بشكلها الجمالي أيضًا يعتبر ميزة من ميزات الولادة الطبيعية.

وقالت: الولادة تعمل على نشاط الأم بعدها، بالإضافة إلى فوائدها بالنسبة للطفل، حيث تقلل احتمالية تعرض الطفل لعدوى، خاصة عدوى الجهاز التنفسي، كما أنها تساعد في تكوين رأس الجنين وتعزيز مناعة الطفل.

كما أنها تخلص جسم الأم ومشيمة الطفل على التخلص من السموم أثناء وجوده في الرحم، كما أن الأطفال المولودين قيصري يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، الربو، داء السكري من النوع الأول عندما يبلغون، وتساعد التقلصات الرحمية التى تحدث خلال المخاض لتهيئة رئتي المولود ليتنفس الهواء.

وتوضح مدربة الولادة الطبيعية، أن الولادة بشكل طبيعي تعزز من نمو الدماغ ووظائفه، وتؤثر على السلوك الفكري للأطفال، كما أنها تقلل من نسبة كبيرة من احتياجك لبعض الإجراءات المساعدة خلال عملية الولادة عكس الولادة القيصرية التى تتطلب في كثير من الأحيان الحاجة لتحفيز انقباضات الرحم عن طريق بعد الأدوية أن عمل قسطرة بولية.

ونصحت بالحصول على دعم من حولك من أسرتك وزوجك والطبيب للخضوع للولادة الطبيعية طالما لا يوجد مانع طبي لك، في هذه الحالة تكون الولادة الطبيعية هي الحل المناسب والأفضل، حيث إن الدعم مهم للغاية ويمنع الحالة من الحصول على مسكنات إضافية، بالإضافة إلى وجود بعض التمارين الرياضية التى من شأنها التحكم في التنفس والقدرة على الاسترخاء.