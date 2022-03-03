بعد ظهور الرئيس الأوكراني من مخبأه.. أين توجد زوجته وأولاده؟

تصدرت السيدة أولينا زيلينسكا السيدة الأولى وزوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مخبأه داخل قبو في مجمع حكومي بالعاصمة كييف، تحت حراسة مشددة حيث قال: أنه لم يرَ أطفاله وزوجته أولينا زيلينسكي.

ووفقا لتقارير أوكرانية، فان أولينا وأطفالها بقوا في أوكرانيا، مختبئين في مكان لم يتم الكشف عنه حتى الن .

وترصد الدستور في السطور التالية، أبرز المعلومات عن السيدة الأولى في أوكرانيا.

أولينا زيلينسكا

- تبلغ من العمر 44 عاما، وكان اسمها قبل الزواج كياشكو.

- درست الهندسة المعمارية في جامعة كريفي ريه الوطنية.

- اتجهت لممارسة الكتابة، حيث قابلت زيلينسكي الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق وقتها.

- كان الزوجين زميلين في المدرسة وكان لهما أصدقاء مشتركين.

- كانت كاتبة في فرقة كوميدية، و أدت لاحقاً إلى صعود زيلينسكي سلم الشهرة في فيلم "Servant of the People" أي "خادم الشعب".

- تواعد الحبيبان لمدة ثماني سنوات قبل أن يعقدا قرانهما في 6 سبتمبر 2003.

- بعد عام أنجبا ابنتهما ألكساندرا، التي تبلغ من العمر 18 عاماً من العمر في الوقت الراهن.

- في مقابلات إعلامية مع السيدة الأولى، أكدت أنها تفضل البقاء في الكواليس، و تشعر هي براحة أكبر في الظل، وقالت "لا أحب الحفلات والنكات".

- وعن ترشح زوجها للرئاسة، قالت في تصريحات سابقة، علمت الخبر من وسائل الإعلام وتفاجئت وعندها علمت أن كل شيء سوف يتغير.



- ركزت زوجة الرئيس الأوكراني على دعم حقوق المرأة، ففي عام 2019، بدأت إجراءات انضمام بلادها إلى مبادرة مجموعة السبع الدولية بشأن المساواة بين الجنسين.