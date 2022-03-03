الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 آلاف مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

ارشيفية
ارشيفية

في إطار القرارات الوزارية الخاصة باتخاذ تدابير احترازية ووقائية لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا، جرى تحرير 7601 مخالفة لأشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 154 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 649 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7601 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7565 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 649 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 154 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 932 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية حملات مكثفة الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا مجلس الوزراء إرتداء الكمامات الواقية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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