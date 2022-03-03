التحقيق في إصابة عامل وطفلتيه إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

تجري النيابة العامة بالمنيا، اليوم الخميس، تحقيقاتها في اصابة عامل وطفلتيه اثر حادث انقلاب دراجة بخارية كان يقودها دون إرتدائه الخوذة في المنيا واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة الاب المصاب لسماع اقواله حول الواقعة.

كان قد أصيب عامل وطفلتاه في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي مدينة المنيا.

تلقى أمن المنيا إخطار من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية لا يرتدي قائدها الخوذة وبصحبته طفلين،

بالفحص تبين إصابة «م- ع – ح – 34 سنة»، عامل، وطفليه «خ – 9 سنوات»، و«ح – رضيعة» مقيمون بقرية ماقوسة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة.