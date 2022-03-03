«الإنجيلية» ترعى قضية «التغيرات المناخية» لصغار الفلاحين بالمنيا وبني سويف

نظمت وحدة التنمية المحلية التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاءً مجتمعيا للنقاش حول قضية التغيرات المناخية، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة ٢٤، ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، حول التغيرات المناخية، وانعكاس ذلك على صغار المزارعين والإنتاج الزراعي بمشاركة الجمعية التعاونية للتمويل الزراعي بالمنيا والجمعية التعاونية النوعية لإنتاج وتسويق المحاصيل غير التقليدية ببني سويف، واللتان تمثلان 46 مجتمعًا ريفيًّا على مستوى المحافظتين.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: إن “الهيئة تولي اهتمامًا خاصًّا بقضية التغيرات المناخية للمساهمة في الحد من المخاطر والتهديدات على صغار المزارعين وإنتاج الغذاء”.

جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع “نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة”، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم، كما حاضر بالورشة الدكتور رفيق رمزي استشاري بناء القدرات.

بنهاية اللقاء اتفق المشاركون على وضع خطة تنفيذية خلال الفترة القادمة لتنفيذ آليات تضمن حصول صغار المزارعين على المعلومات التي تساعدهم على الصمود والتكيف لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

ومن جهته أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حول أهمية وضرورة بناء كنيسة بجانب الجامع.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن بناء دور العبادة في عهد فخامة الرئيس، بصمة وطنية لن تنسى في تاريخ مصر الحديث، ونحن أمام قيادة مخلصة ودولة تسعى بشتى الطرق الممكنة لتأصيل الوعي الوطني لدى المواطنين".

وأضاف رئيس الإنجيلية "إننا نشهد مصر جديدة في عهد الرئيس السيسي، بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشترك بين جميع أبنائها، بمسؤولية وطنية مخلصة، وأصبح المصريون في عهد الرئيس السيسي شعبًا واحدًا في وطن واحد".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى.