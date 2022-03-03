بالفيديو.. التعليم تبث درسا مهما لطلاب رابعة إبتدائي عن «تراث بدو سيناء»

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببث درسا مهما لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن تراث بدو سيناء.

وقالت في الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا: أمامكم فقرة تتحدث عن “تراث بدو سيناء”.. أعزائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، تعالوا نتعرّف من خلالها على التقاليد التي يتميز بها بدو سيناء، وسبب اهتمامهم بـ “سباق الهجن”، من درس “التراث الثقافي لسكان بلدنا”.

رابط الدرس https://fb.watch/bwbf2d5C9P/

قالت الوزارة: وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

في سياق منفصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لطلاب الصف الثالث الثانوي وقالت في خطابها: حرصا من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد تفضل الوزير بالموافقة على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة، والخاص بتسجيل استمارة ١ سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحانات.

وبدأ تسجيل الاستمارة في ١ مارس لعام ٢٠٢٢ للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة في خطابها: يرجى التأكيد على السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية سرعة إخطار المدارس الثانوية والإعدادية بموعد التسجيل، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

من جهته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض المواقع عن امتحانات تجريبية ومنصات امتحان وتحديث التابلت.

وقال الوزير في تصريح سابق، إن كل ما ينشر عن امتحانات الثانوية العامة استنتاجات ليست صحيحة وليست رسمية. وأضاف نحن نتعامل مع عدد من التقنيات ونجرب حلولا كثيرة وكما قلنا سابقا سوف نعلن ما يتعلق بالمرحلة الثانوية في حينه وحتى الآن نحن لم نقل شيئا.