الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالفيديو.. التعليم تبث درسا مهما لطلاب رابعة إبتدائي عن «تراث بدو سيناء»

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببث درسا مهما لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن تراث بدو سيناء.

وقالت في الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا: أمامكم فقرة تتحدث عن “تراث بدو سيناء”.. أعزائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، تعالوا نتعرّف من خلالها على التقاليد التي يتميز بها بدو سيناء، وسبب اهتمامهم بـ “سباق الهجن”، من درس “التراث الثقافي لسكان بلدنا”.

رابط الدرس https://fb.watch/bwbf2d5C9P/

قالت الوزارة: وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

في سياق منفصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لطلاب الصف الثالث الثانوي وقالت في خطابها: حرصا من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد تفضل الوزير بالموافقة على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة، والخاص بتسجيل استمارة ١ سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك للترشح  للعمل بلجان سير الامتحانات.

وبدأ تسجيل الاستمارة في ١ مارس لعام ٢٠٢٢ للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة في خطابها: يرجى التأكيد على السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية سرعة إخطار المدارس الثانوية والإعدادية بموعد التسجيل، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

من جهته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض المواقع عن امتحانات تجريبية ومنصات امتحان وتحديث التابلت.

وقال الوزير في تصريح سابق، إن كل ما ينشر عن امتحانات الثانوية العامة استنتاجات ليست صحيحة وليست رسمية. وأضاف نحن نتعامل مع عدد من التقنيات ونجرب حلولا كثيرة وكما قلنا سابقا سوف نعلن ما يتعلق بالمرحلة الثانوية في حينه وحتى الآن نحن لم نقل شيئا.

استمارة امتحانات وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-3-2022

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

مركز معلومات اتحاد العمال يرصد قرارات وتوجيهات تحمي حقوق العاملين

روسيا تسلّم 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركيف الأوكرانية

مصرع عجوز سقطت من الطابق الثالث بمستشفى نفسي في أكتوبر

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ونجل عمه بقنا 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل