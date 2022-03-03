الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بحثى: القاهرة أفضل مدينة تجارية فى أفريقيا

القاهرة
القاهرة

صنفت كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين "ستاتيستا" القاهرة من ضمن أهم مدن الأعمال في أفريقيا، مؤكدة أن العاصمة المصرية أصبحت مدينة أعمال حديثة ومهمة، وفقا لمؤشر جلوبال بيزنس سيتيز، حسب ما نقله موقع "أفريكا نيوز".

ووفقا للتقرير البحثي فإن القاهرة أفضل مدينة تجارية في أفريقيا.

وتقوم التقارير بتقييم المدن ذات الصلة اقتصاديًا من جميع أنحاء العالم بناءً على البيانات الأكثر صلة بالقرارات على مستوى الشركة إلى جانب حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي.

ويعتمد المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية، منها البعد "الاقتصادى" اي القوة الاقتصادية ومستوى التطور في المدينة المعنية.

ويركز مكون "بيئة الأعمال" على البنية التحتية والخدمات اللوجستية ويحلل "المجتمع" التنمية السكانية ومجالات التعليم ومستوى المعيشة، ويسلط بُعد "الكاريزما" الضوء على جوانب مثل السياحة والثقافة والبيئة.

ووفقا للتقرير البحثي، فقد كان أداء القاهرة جيدًا في البيئة التشغيلية: بينما كان الترتيب العام للمدينة من 200 تم تحليلها 176 فقط ، تحتل القاهرة المرتبة 113 في هذه الفئة.

وتابع التقرير: تعد القاهرة مدينة قديمة وحاضرة حديثة على حدٍ سواء أي أنها تجمع ما بين التاريخ والحاضر، وهي واحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط، كما أنها موطن للثقافة المصرية، علاوة على ذلك، تطورت المدينة لتصبح مدينة أعمال حديثة ومهمة، وناتجها المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط ​​الإقليمي.

كما صنفت الجزائر وجوهانسبرغ والدار البيضاء بقوة مقارنة بالمدن الأفريقية الأخرى.

وفي سباق متصل، قال موقع "أفريكان بيزنس" إن مصر نجم صاعد في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتتمتع  بفرصة فريدة لتطوير مصادر طاقة جديدة غير كربونية لتحقيق نموها الاقتصادي، كما أبرز الموقع، مشاركة مصر في معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي.

وتابع: سيقوم خبراء الطاقة المصريون بنقل رؤى مهمة حول التخطيط وتمويل إزالة الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُقام معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 مارس.

وتابع: أن مصر باتت المصدر الجديد للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا أن موقع مصر جعلها نجمًا عالميًا صاعدًا في مجال مصادر الطاقة المتجددة مع إمكانات جديدة هائلة لخلق مزيج غني من الطاقة يدعم مبادرات التنمية الوطنية.

ستاتيستا مصر جلوبال بيزنس سيتيز القاهرة تطوير القاهرة تنمية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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