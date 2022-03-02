«حياة كريمة» أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم.. حصاد وزارة التخطيط اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 إلى 65% عام 2020).

https://www.dostor.org/3730571

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول، مشيرة إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950( من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.

https://www.dostor.org/3730533



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية منذ يومين بتشريف رئيس الجمهورية يعكس تعامل الدولة المصرية مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.

https://www.dostor.org/3730548



أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن غلق باب الاكتتاب الأولي في صندوق “15/30”، وهو صندوق شركة "إن آي كابيتال" الجديد لأدوات الدخل الثابت بحجم اصدار تخطى 1.5 مليار جنيه، ويأتي غلق باب الاكتتاب بعد أسبوعين فقط من فتحه وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهده الطرح.

https://www.dostor.org/3730712



اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدريب سفراء التميز لمشروع الجوائز الداخلية لعدد 917 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية؛ وذلك استعدادًا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

https://www.dostor.org/3730984



قبل سنوات قليلة لم يكن الحديث عن التنمية المستدامة يخرج عن حدود قاعات المؤتمرات واجتماعات كبار المسئولين، لكن بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٢ قطعت الدولة المصرية نصف الزمن المطلوب لتنفيذ خطتها التنموية بعيدة المدى، مصر ٢٠٣٠، وخلال هذه الفترة خرجت للنور تجارب شابة ملهمة فى مجال التنمية المستدامة، نجح أصحابها فى تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات مبدعة ورائدة.

https://www.dostor.org/3731244