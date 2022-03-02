الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تخاطب «المالية» لزيادة حافز التطوير

طارق شوقي
طارق شوقي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة المالية،  بشأن اعتماد صرف حافز تطوير التعليم اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ وليس ٢٠٢١/١٠/١، بناء على توجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وطالبت «التعليم» بزيادة اعتمادات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، بمبلغ 500 مليون جنيه بموازنات المديريات.

ولفتت في خطاب رسمي حصلت “الدستور” على نسخة منه، إلى أنه تم تعديل التعليمات التي تم اعتمادها بمعرفة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ليصبح الصرف اعتبارا من بداية السنة المالية في 1/7/2021 حتى 30/6/2022، وقد تم احتساب التكلفة الفعلية بناء على هذا بدون احتساب أي مستحقات عن سنوات سابقة.

وزارة التعليم محمد مجاهد مستحقات التعليم الفنى المشروعات الدعاء التربية والتعليم العمل وزارة التربية والتعليم

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التنمية بأثر رجعى

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