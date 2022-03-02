الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جمهورية التشيك تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان بعد اجتماع للحكومة، إن حالة الطوارئ ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة، وفق الوكالة الألمانية «دي بي إيه».

كما قررت جمهورية التشيك زيادة ميزانية الدفاع بنحو مليار كرونة تشيكية «44.5 مليون دولار» في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أن رئيس الوزراء بيتر فيالا أكد أن أمن البلاد ليس في خطر مباشر.

وقال فيالا: "أريد أن أطمئن كل المواطنين أنه لا داعى للخوف".

وارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بنحو 200 ألف لاجئ خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب إحصاء للأمم المتحدة نشر اليوم الأربعاء، ما يرفع إلى قرابة 875 ألفا إجمالي عدد اللاجئين الذين فروا إلى دول الجوار منذ 24 فبراير مع زحف الجيش الروسي داخل أوكرانيا.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، عبر موقعها الالكتروني، عن ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين إلى 874,026، حتى الساعة 12,00 ت غ، أي بزيادة 196,783 لاجئ عن اليوم السابق.

وتوقعت الوكالة ارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين، مع تركيز الجيش الروسي هجومه على ما يبدو على مدن أوكرانية كبيرة.

ووفقا للأمم المتحدة قد يتجاوز عدد من يحتاج للمساعدة في دول مجاورة أربعة ملايين لاجئ أوكراني.

ويبلغ عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليون نسمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة كييف، ولا تشمل بالتالي القرم التي ضمتها روسيا ولا المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وقالت وكالة الأمم المتحدة إن 69600 شخص ممن فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، انتقلوا إلى بلدان أوروبية أخرى.

وقدرت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في أوكرانيا، كارولينا ليندهولم، الثلاثاء، أن يكون مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، منبهة إلى أن ليس لدى الوكالة بعد أرقام ذات مصداقية.

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وائل لطفي

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