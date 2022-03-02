أول تعليق من «تعليم الشرقية» على وفاة طالب داخل المدرسة

توفى طالب، اليوم الأربعاء، أثناء تواجده بمدرسته، بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مدرسة كمال غوز، بقرية التلين، دائرة مركز منيا القمح، بمصرع طالب أثناء لعب كرة القدم، حيث سقط جثة هامدة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة للمدرسة وتبين وفاة الطالب “يوسف.ي.ف”، البالغ من العمر 16 عاما، مقيم قرية التلين دائرة المركز.

وتم تحرير المحضر رقم 1617 إدارى لسنة 2022 منيا القمح، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الشرقية، أن وفاة الطالب طبيعية، وليست بسبب حادث، مشيرة إلى أن الطالب الفقيد أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال حصة الأنشطة الرياضية بالمدرسة وتم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له ولكنه كان فارق الحياة.

فيما أقرت والدة الطالب فى تحقيقات النيابة، بإصابة نجلها الراحل بمشاكل فى القلب “ ثقب القلب”، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.