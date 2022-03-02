الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول تعليق من «تعليم الشرقية» على وفاة طالب داخل المدرسة

الطالب الراحل
الطالب الراحل

توفى طالب، اليوم الأربعاء، أثناء تواجده بمدرسته، بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مدرسة كمال غوز، بقرية التلين، دائرة مركز منيا القمح، بمصرع طالب أثناء لعب كرة القدم، حيث سقط جثة هامدة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة للمدرسة وتبين وفاة الطالب “يوسف.ي.ف”، البالغ من العمر 16 عاما، مقيم قرية التلين دائرة المركز.

وتم تحرير المحضر رقم 1617 إدارى لسنة 2022 منيا القمح، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الشرقية، أن وفاة الطالب طبيعية، وليست بسبب حادث، مشيرة إلى أن الطالب الفقيد أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال حصة الأنشطة الرياضية بالمدرسة وتم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له ولكنه كان فارق الحياة.

فيما أقرت والدة الطالب فى تحقيقات النيابة، بإصابة نجلها الراحل بمشاكل فى القلب “ ثقب القلب”، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

امن الشرقية طريق المباحث تعليم وفاة هبوط حاد مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

وفاة المتهم الثانى بـ«مذبحة المرج» بعد إحالته للمفتى

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بإدانة الهجوم الروسى على أوكرانيا

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

«اللهم بلغنا رمضان».. الإفتاء تعلن الجمعة غرة شهر شعبان

أول شعبان 2022.. اليوم إعلان مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه بعد أذان المغرب

محمد رياض: البطولات الجماعية تستهوينى والدراما شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص..

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل