الإنتهاء من رصف وتطوير شارع المستشفى بحي ثان الإسماعيلية حتي شارع العشريني

انتهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، من تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة لشارع المستشفى بحى ثان الإسماعيلية ، بداية من محور شارع السكة الحديد وصولا الى شارع العشريني، بالإضافة إلي رصف وتطوير الشوارع الجانبية و المحيطة والمؤدية إلي شارع المستشفى بهدف إكمال منظومة التطوير، وذلك تنفيذا لتوجيهات حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيدات ،بشأن استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والطرق والميادين الرئيسية والفرعية.



و أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن تنفيذ هذه الأعمال تمت بالتوازي مع تنفيذ أعمال توسعة لشارع المستشفى، ورفع كفاءته بداية من ميدان حي السلام وصولا الى شارع المدارس.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته ،بشأن استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والطرق والميادين الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الزمنية و الخطة الاستثمارية للمحافظة ، بهدف التيسير على المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل افتتح اللواء شريف فهمي بشارة ، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المبني الجديد بإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار احتفال وزارة الداخلي، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للحماية المدنية 2022 بعنوان «دور الحماية المدنية في حماية منكوبي الأزمات والكوارث».

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي، ألقاه العميد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية، تناول فيه مكونات المبنى الجديد والمكون من دورين به أقسام المفرقعات و الوقاية ومكاتب إدارية واستراحة، بالإضافة إلي مركز تدريب مجهز ويتسع لأكثر من ١٠٠ شخص، ومخزن للمعدات وأدوات الحماية المدنية.

كما عرض فيلمًا تسجيليًا يوضح دور الحماية المدنية في أوقات الأزمات و الكوارث والسيول وغيرها وتوضيحًا لأقسام الإنقاذ البري والإنقاذ النهري والإطفاء ودور مركز التدريب في تأهيل وتدريب الأطقم المتخصصة وأصحاب المنشآت الخاصة والحكومية.

أعقب ذلك قيام الحضور بجولة تفقدية لاستعراض تجهيزات الحماية المدنية، وشرح حول إمكانيات الأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية.

كما شاهد المحافظ ومدير الأمن عرضًا لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرضا لرجال المفرقعات واستخدام الروبوت في الكشف عن المفرقعات بدون أي تدخل بشري في ميدان الخطر وأيضا بيانًا للإطفاء والإنقاذ النهري.

وشارك في الاحتفال عدد من طلبة المدارس الذين تلقوا تدريبات بمركز التدريب التابع لإدارة الحماية المدنية، وأدار المحافظ حوارًا معهم واستمع إلى فهمهم لدور الحماية المدنية.

وفي الختام قدم العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية درع الإدارة لمحافظ الإسماعيلية ومدير أمن الإسماعيلية، ثم تلى ذلك توزيع شهادات التقدير على أعضاء إدارة الحماية المدنية بكافة أقسامها تقديرًا علي جهودهم في حماية المواطنين وتقليل حجم الكوارث.