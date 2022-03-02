الانتهاء من أعمال ترميم ورفع كفاءة الشوارع حول مكتبة الإسكندرية

كثفت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة أمل محمود، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء أعمال الرصف والترميم، حيث تم خلال 24 ساعة الانتهاء من أعمال ترميم ورفع كفاءة مناطق بدوران الشاطبي شارع الجيش وأمام كوتة مع شامبليون، والانتهاء من رفع كفاءة ورصف الحارة القبلية أمام مكتبة الإسكندرية بطريق الكورنيش.

وجارِ رفع الكفاءة بطريق الكورنيش سيدي بشر بحري بالحارة القبلية والبحرين وأمام نادي السيارات بنطاق حي المنتزة أول.

هذا وجارِ تنفيذ أعمال الترميم ورفع الكفاءة تباعًا وفقًا للأولويات وذلك لتحقيق سيولة مرورية بالطريق.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، وكذلك أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء والانتهاء منها في أسرع وقت وفقًا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

على الصعيد ذاته؛ شدد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة بأعمال التنفيذ بالخطة الاستثمارية الحالية، والعمل على رصف الأجزاء التي يتم كشطها أولًا بأول، وذلك في إطار خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية أمس لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق بنطاق عدد من الأحياء، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.