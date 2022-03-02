الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة التضامن تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الخالية بالوزارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وجاء الوظائف كالآتي:-

أولا:- وظائف بالمستوى الوظيفي العالي 
- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. 
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء. 
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.
- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج. 
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء. 
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

ثانيا: وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام 
-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.  
-مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي.

-مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني. 
-مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي. 
-مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا. 
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات. 
- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. 
- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.
- مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني. 
-مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات. 
-مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني.  
- مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب. 
- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. 
- مدير عام الادارة العامة لإدارة المشروعات. 
- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح. 
- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 مليون مستفيد بما يشمل حوالي 14 مليون شخص.

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قانون الخدمة المدنية تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التمويل الاجنبى المشروعات وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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