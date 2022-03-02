تايوان تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالتان، تم انتقالهما محليا و47 حالة قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز، قوله إنه تم تسجيل حالتي الإصابة المحليتين، في مدينة "تاويوان" ولهما صلة بإصابات جماعية، شملت أربع مدارس بالمدينة وبالإضافة إلى حالتي الإصابة المحليتين، سجلت تايوان أيضا 47 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم، 20 منها لمسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم في تايوان.

ولم يصدر المركز أي معلومات، فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 20 ألفا و582 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و441 إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 853.

وقد دعت رئيسة تايوان تساي إنج ون، المواطنين إلى توخي الحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد، في أعقاب اكتشاف أول حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الجزيرة.

وقالت تساي، في منشور عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية: مع ظهور إصابات محلية يجب على الجميع الحذر، مضيفة أنه تم تشديد تدابير الوقاية من الوباء في المطار، وحثت المواطنين الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن.

كانت تايوان قد أعلنت هذا الأسبوع تسجيل حالتي إصابة بالمتحور أوميكرون اكتشفتا في فندق للحجر الصحي.

فيما صرح وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج، بأن شخصا آخر يعمل عامل نظافة في المطار الدولي الرئيسي بالجزيرة "من المحتمل" أن يكون مصابا بالمتحور أوميكرون.