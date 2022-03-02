الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نص إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شقيقته الحامل في مصر القديمة

حبس
حبس

حصلت"الدستور" على نص قرار إحالة عامل للجنايات، لاتهامه بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خ.ع" 21 عام - عامل - لأنه في يوم ۲۰۲۱/۸/۲۸، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة قتل المجني عليها "ن.خ" عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأنه لما استحكمت ضائقته المالية ارتأى سبيلًا لانفراجها في إزهاق روحها إذا ما أبت أن تقرضه؛ فعقد العزم وبيَّت النية المصممة على ذلك، ونسج له مخططًا أنفذه بإعداد الأداة - موضوع الاتهام الأخير - وقصدها حيث كانت، وأمام رفضها أن تقدم له ما ملكا لها، هوى بضربة على رأسها بما يحرزه لإثناءها عن ذلك لكنها ظلت صامدة على موقفها غير حائدة عنه، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيضًا - محل الاتهام الأخير - تحصل عليه من مسرح الواقعة منهال عليها طعنًا منتويًا بذلك قتلها ولم يقلها حتى أحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وجنينها كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة: "أتلف المنقول المملوك للمجنى عليها عمدًا؛ بأن قام بتحطيم الهاتف الخلوي خاصتها وترتب على ذلك ضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيها على النحو المبيَّن تحقيقًا".

وأوضح قرار الإحالة: "أحرز أداة وسلاحًا أبيضًا (عصا، سكين) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص؛ دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".

نص إحالة عامل قتل شقيقته الحامل مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

لا للتنوير المزيف

حقيقة إنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي قبل شهر رمضان

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى الليلة

بعد مغرب اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر شعبان

وزير الاقتصاد: ألمانيا مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا