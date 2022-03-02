نص إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شقيقته الحامل في مصر القديمة

حصلت"الدستور" على نص قرار إحالة عامل للجنايات، لاتهامه بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خ.ع" 21 عام - عامل - لأنه في يوم ۲۰۲۱/۸/۲۸، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة قتل المجني عليها "ن.خ" عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأنه لما استحكمت ضائقته المالية ارتأى سبيلًا لانفراجها في إزهاق روحها إذا ما أبت أن تقرضه؛ فعقد العزم وبيَّت النية المصممة على ذلك، ونسج له مخططًا أنفذه بإعداد الأداة - موضوع الاتهام الأخير - وقصدها حيث كانت، وأمام رفضها أن تقدم له ما ملكا لها، هوى بضربة على رأسها بما يحرزه لإثناءها عن ذلك لكنها ظلت صامدة على موقفها غير حائدة عنه، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيضًا - محل الاتهام الأخير - تحصل عليه من مسرح الواقعة منهال عليها طعنًا منتويًا بذلك قتلها ولم يقلها حتى أحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وجنينها كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة: "أتلف المنقول المملوك للمجنى عليها عمدًا؛ بأن قام بتحطيم الهاتف الخلوي خاصتها وترتب على ذلك ضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيها على النحو المبيَّن تحقيقًا".

وأوضح قرار الإحالة: "أحرز أداة وسلاحًا أبيضًا (عصا، سكين) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص؛ دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".