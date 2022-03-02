الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية بمقر مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يستضيف مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من  الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة. 

ومن المقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري،  كلمة في   مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري.

ويناقش الاجتماع  في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات، بشأن:

- تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

- حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة. 

- التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

- دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.


جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

مجلس النواب الاجتماع السنوي البرلماني البرلمانات العربية والا سيوية المجلس القومي للمرأة حقوق الانسان السكان والتنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والطرق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

صندوق المناخ بالأمم المتحدة: وضع المشروعات المصرية على رأس الأولويات

الجناح المصري في «إكسبو 2020» يستقطب 1.1 مليون زائر

تعيين 5554 شابًا بينهم 33 «قادرون باختلاف» في الشرقية

استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس