الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفراء مصر وبريطانيا وإيطاليا بالكويت يؤكدون ضرورة التصدي لتغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

أكد السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، أهمية التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وأن التصدي لتغير المناخ ليس مسئولية الحكومات فقط، بل مسئولية المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح "شلتوت" -خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح فعالية فنية مشتركة تحت عنوان"Eco-Art” بمقر السفارة البريطانية، وبمشاركة عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ولفيف من الأطفال من مختلف الجنسيات- أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف، والتعاون الدولي لمواجهة تداعيات تغير المناخ غير المسبوقة على نحو يعزز الثقة فيما بين كافة الأطراف المعنية، ويراعي كافة النواحي المختلفة، ويبرز أهمية التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار سفير مصر بالكويت، إلى أن تلك الفعالية تبرز أيضا العلاقة الوطيدة بين الفن والبيئة، وكيفية تنمية الوعي الجمالي بالفن البيئي لدى النشء الصغير، كما أنها ستساعدهم على تحسين علاقتهم بالعالم الطبيعي وما به من كائنات حية ومناظر طبيعية خلابة محيطة بهم من أشجار وأنهار وبحار ومحيطات.
وقال:"استلهمنا فكرة هذه الفعالية من الرئاسة البريطانية للدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) ومن جهود الإعداد الجارية لاستضافة مصر للدورة ال27 للمؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم فمن جلاسكو إلى شرم الشيخ، تظهر فعالية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف".
ومن جانبها قالت سفيرة المملكة المتحدة بالكويت بليندا لويس "فعالية اليوم المقامة في السفارة البريطانية قامت بالشراكة مع السفارة الإيطالية والمصرية في الكويت، وتسعى إلى زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى العمل معا لمعالجته.
وأضافت أن مجموعة من الأطفال من 10 جنسيات مختلفة ناقشت تأثير تغيير المناخ على حياة الحيوانات والنباتات، وماذا يعني ذلك للعالم من حولنا وبعمل جماعي قام الأطفال بحل الألغاز وفكروا في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على بيئتهم مع أصدقائهم.
وأفادت لويس أننا بحاجة إلى نهج شامل لمعالجة تأثير تغير المناخ: من التشريعات الحكومية إلى أنشطة الشركات إلى الإجراءات والاختيارات الفردية حيث كانت النتائج الإيجابية الاستماع إلى ملاحظات الأطفال وأفكارهم مؤكدة أن الأطفال سيتابعون النقاش حول تغير المناخ في مدارسهم ومنازلهم لمواصلة زيادة الوعي.
وأعربت لويس عن تمنيها لنجاح مصر في رئاسة (COP27) وأن تمهد إنجازات (COP26) في جلاسكو، والتي استضافتها المملكة المتحدة وإيطاليا، وتسير بالطريق لمؤتمر طموح وقيم بنفس القدر في شرم الشيخ.
ومن جانبه أكد سفير إيطاليا بالكويت كارلو بالدوتشي أن تغير المناخ يتطلب إجراءات عاجلة، وحتى لو لم يكن الأمر سهلا، فإن الفشل ليس خيارا حيث إن هناك حاجة ماسة لمشاركة عالمية جادة ومن المهم أن تنضم الكويت ودول الخليج لها، ويجب أن يكون هذا جهدا شاملا لأجل أجيال المستقبل، فإن الشباب هم الأمل لإحداث التغيرات التي نحتاج إليها.

الكويت إيطاليا المملكة المتحدة سفراء مصر سفراء مصر والمملكة المتحدة وإيطاليا بالكويت تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والطرق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

صندوق المناخ بالأمم المتحدة: وضع المشروعات المصرية على رأس الأولويات

الجناح المصري في «إكسبو 2020» يستقطب 1.1 مليون زائر

تعيين 5554 شابًا بينهم 33 «قادرون باختلاف» في الشرقية

استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس