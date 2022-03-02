الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك 2-3-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ 15,71 جنيه بانخفاض قرشين فقط عن الأمس، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الطلب على شراء الدولار مع بداية أذونات الاستيراد من الخارج للعديد من السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق، فى ظل متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف يومياً لاستمرار إستقرار السوق المصرفية سواء في البنوك أو شركات الصرافة.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق، أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى جميع الفروع التابعة للبنوك الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، فى ظل توفيرها لجميع كميات الدولار اللازمة للعملاء لمنع تذبذب أسعار الصرف.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

إضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,64 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضًا كشفت التعاملات الصباحية في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .


أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار  بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15,70 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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