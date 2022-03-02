الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يعقد مجلس الدفاع للمرة الثالثة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

أعلن الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع صباح الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا، في جلسة ستكون الثالثة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وماكرون الذي تولت بلاده في يناير الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كثف الاجتماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلى حل للنزاع.

وتحدث ماكرون هاتفيا الثلاثاء مع زعماء الهند واليابان وأذربيجان وفنلندا وليتوانيا.

وتشارك فرنسا في العقوبات الغربية ضد روسيا وتخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية لم تكشف نوعها بدقة.

كانت روسيا قد أطلقت  في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

 

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وائل لطفي

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