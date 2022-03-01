محمد الباز يكشف حقيقة انتقاد الرئيس السيسي لفيلم الإرهاب والكباب

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفيلم الإرهاب والكباب، والذي أثار جدل رواد السوشيال ميديا.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن فيلم الإرهاب والكباب، له قراءات مختلفة، منذ عرضه، ووجه له العديد من الانتقادات، حيث اتهم البعض وحيد حامد مؤلف الفيلم، بأنه يجامل الدولة، ويستخف بالناس، وبطلباتهم، ويقول للمواطنين أسباب غضبكم تافهة، وفي قراءة ثانية وهي ما تحدث عنها الرئيس السيسي، أن الدراما والسينما تجعل المواطن لما يشكو يوجه شكواه للحكومة، ويجعل الدولة خصم، ويتم شحنه فيقوم يكسر مؤسسات الدولة، وتلك كانت قراءة معروفة للفيلم.