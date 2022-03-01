الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بضرورة وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين

طالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة صدرت عن مكتبه في القدس، اليوم، عن قلقه من المواجهات التي جرت أمس الإثنين في باب العمود بالقدس المحتلة، والاقتحامات اليومية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدة مدنيين بينهم أطفال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: «يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين».

يجدر الإشارة إلى أن 3 شبان استشهدوا في جنين وبيت لحم اليوم الثلاثاء.

وفي جنين، استشهد الأسير المحرر عبد الله الحصري والشاب شادي خالد نجم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين فجرا.

وفي بيت لحم، استشهد الطالب الجامعي عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.