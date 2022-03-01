الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق متهم بتعريض حياة المواطنين للخطر للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، سائق سيارة نقل ثقيل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر وتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة .

وكانت النيابة قد طلبت توقيع الكشف الطبى على المتهم لإثبات تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل «فيسبوك» بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرّضًا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة. 

ورصدت الأجهزة الأمنية نشر معلومات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل محددة بالقيادة بطريقة متهورة في أحد شوارع القاهرة، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وتم ضبط السيارة وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه، ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

تحقيق النيابة المواد الكشف الطبى قسم شرطة وزارة الداخلية

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