هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

اجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

- وزيرة التضامن: إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص على دعم العمل الأهلي وفتح جميع المجالات أمامه، وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من المزايا، حيث يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة اتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتي، كما أعطي القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع في مشروعاتها الاجتماعية.

https://www.dostor.org/3729618



- علاج الإدمان يرشح إحدى المتطوعات لعرض تجربتها بمؤتمر الأمم المتحدة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "Youth Forum" الذى يعقد حاليا في فيينا - النمسا "أون لاين" بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، تحت عنوان "الوقاية من استخدام المخدرات".

https://www.dostor.org/3729838

- «التضامن» تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

حصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "ذات أثر"، في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عن فيلم "أبواب مكة"، الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الذي تسلم الجائزة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالسينما.

وقامت الوزارة بإنتاج الفيلم تكريما للسيدة مكة التي استطاعت بفضل عملها كرائدة ريفية ومسيرتها التنموية الرائعة أن تكون مثالا يحتذى به، ونجحت في تربية جيل جديد من النساء اللائي يعملن في مجال التنمية بشكلٍ عام.

https://www.dostor.org/3730074