الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

اجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

-  وزيرة التضامن: إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص على دعم العمل الأهلي وفتح جميع المجالات أمامه، وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من المزايا، حيث يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة اتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتي، كما أعطي القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع في مشروعاتها الاجتماعية.

https://www.dostor.org/3729618


- علاج الإدمان يرشح إحدى المتطوعات لعرض تجربتها بمؤتمر الأمم المتحدة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "Youth Forum" الذى يعقد حاليا في فيينا - النمسا "أون لاين" بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، تحت عنوان "الوقاية من استخدام المخدرات".

https://www.dostor.org/3729838

 

- «التضامن» تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

حصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "ذات أثر"، في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عن فيلم "أبواب مكة"، الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الذي تسلم الجائزة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالسينما.

وقامت الوزارة بإنتاج الفيلم تكريما للسيدة مكة التي استطاعت بفضل عملها كرائدة ريفية ومسيرتها التنموية الرائعة أن تكون مثالا يحتذى به، ونجحت في تربية جيل جديد من النساء اللائي يعملن في مجال التنمية بشكلٍ عام.

https://www.dostor.org/3730074

 

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية وزارة التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

«البنتاجون»: 80% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس