الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تصعد هجومها فى أوكرانيا.. وزيلينسكى يحض الأوروبيين على التحرك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

يواجه الجيش الأوكراني هجومًا كبيرًا من القوات الروسية على كييف وخاركيف وميناء ماريوبول ومدن أخرى، الثلاثاء، ما دفع الأوروبيين الذين دعاهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحرك إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، قصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليج سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تليجرام يظهر الانفجار.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخر وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية.

ووقعت اشتباكات أخرى، الإثنين، في أوختيركا الواقعة على مسافة 100 كيلومتر شمال غرب خاركيف، ما أسفر عن مقتل "حوالى 70 مقاتلًا أوكرانيًا" لكن أيضًا العديد من الروس، بحسب السلطات المحلية. 

ولم يؤكد الجيش الأوكراني لوكالة "فرانس برس" هذه الحصيلة.

وبدا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه يؤكد تصعيد الهجوم، قائلًا إن "العملية العسكرية الخاصة" وهو المصطلح الذي تطلقه موسكو على الغزو، ستستمر "حتى تتحقق الأهداف المنشودة".

وندد زيلينسكي بـ"جريمة حرب" في خاركيف، فيما شدد على أن الدفاع عن كييف هو "الأولوية".

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، الثلاثاء، رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادًا للهجوم على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى.

وطلب الجيش الروسي، الثلاثاء، من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وقالت ناتاشا، (51 عاما)، التي فتحت مقصفًا للجنود والمتطوعين في قرية تشايكا في غرب كييف "لقد أيقظنا إطلاق النار والقصف طوال الليل".

ويبدو أن الروس تقدموا في جنوب البلاد المطل على بحر أزوف، حيث توجد العديد من المدن الكبرى الأوكرانية.

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وائل لطفي

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