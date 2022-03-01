النائب محمد عبد العزيز يتابع أعمال تطوير كوبري عرابي (صور)

تابع النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بصحبة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور مهندس أحمد صلاح استشاري كلية الهندسة بشبرا، لمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي، وتم اللقاء مع المهندس محمود حمدي المنفذ للمشروع، لمتابعة الخطة الزمينة للمشروع.

وأكد النائب محمد عبد العزيز ضرورة الانتهاء من المشروع في إطار الخطة الزمنية، وبالمعايير المتعارف عليها، وتطبيق كل معايير الأمان التي أكد عليها استشاري كلية الهندسة لضمان الجودة والحفاظ على المال العام، وأكد النائب محمد عبد العزيز متابعته المستمرة لأعمال المشروع بما يحقق مصلحة أهالي شبرا الخمية.

كما قام النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة إلى منطقة السعادة والتعاون بحي غرب شبرا الخيمة، وقام بتفقد مكتب بريد السعادة والتعاون برفقة أهالي المنطقة حيث يعاني سكان المنطقة من الزحام الشديد نظرا لضيق المكان وكذلك تم تفقد مبنى الضيافة التابع لحي غرب شبرا الخيمة وبحث امكانية الاستفادة منه لتقديم خدمات للمنطقة حيث تم التواصل مع الجهات التنفيذية لبحث هذه الطلبات، واستمع النائب لاهالي المنطقة في مختلف مطالبهم ووعد بدراسة كل ما تم طرحه والعمل على تحقيقه ويشكر النائب محمد عبد العزيز أهالي بيجام والسعادة والتعاون على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من المهتمين بالعمل العام بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة بين النائب والفاعلين والمهتمين بالعمل العام.

تناول اللقاء مجموعة من شكاوى أهالي المنطقة منها مشكلة القمامة ومشكلة التكدس المرورى فى مداخل ومخارج شبرا الخيمة نتيجة إغلاق بعض المداخل، ومطالب أهالى بيجام بحل مشكلة مركز طبى بيجام، وكذلك مشكلة بعض الشوارع الهامة مثل تقاطع شارع 25 مع طريق بيجام.

ووعد النائب محمد عبد العزيز باستمرار العمل على حل تلك الشكاوى، واستمرار التواصل الدورى مع كافة أهل شبرا الخيمة، شارك فى اللقاء عادل خفاجى، يسري الدالي، صلاح الديب، مصطفى حسانين، كارم عبد القادر، أشرف أمين، ابراهيم عبده، ومن هيئة مكتب النائب وائل الديب وأحمد يوسف أبو قورة.