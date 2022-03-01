رفع 165 طن قمامة وصيانة 73 كشاف إنارة بالإسماعيلية

قامت رئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية، بأعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المركز وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ففي قطاع النظافة، تمكنت الوحدة المحلية لقرية نفيشة من رفع 130 طن قمامة من القرية وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية عين غصين برفع 35 طن من المخلفات والقمامة.

أما فى قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدة المحلية بصيانة 11 كشاف بشارع الكهرباء بأبو عطوة بالإضافة إلى صيانة 5 كشاف بشارع مسجد النور.

وفي سياق متصل تم صيانة كشافات الأناره العامة بشارع عزبة والتر وشارع دار مناسبات العويضات بإجمالي 17 كشاف.

وفى قرية عين غصين قامت الوحدة المحلية بصيانة 40 كشاف ليد وصوديوم علاوة على تركيب محول جديد للمنطقة وذلك استجابة لشكاوى بعض مواطنى القرية من ضعف التيار الكهربائي.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة للمحافظة التي تم اعدادها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات من إنارة ونظافة وتجميل قري المحافظة من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.