بريطانيا تدرس إبعاد روسيا من مجلس الأمن

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إبعاد روسيا من مجلس الأمن، بحسب ما أفادت به شبكة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل.

قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، إن حظر وصول السفن الروسية إلى موانئ بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن العقوبات على روسيا كانت ضرورية وسيكون لها تأثير علينا



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إفشال الخطة الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب المندلعة بين موسكو وكييف ليست حرب روسيا بل حرب بوتين.

وأكد جونسون أن بريطانيا مستعدة لإرسال مزيدا من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، متوعدا بإفشال خطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في كييف.

وطالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح، اليوم، دول الغرب بعدم إقامة قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي سابقا.