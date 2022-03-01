حبس رجل أعمال قتل صاحب مركز لذوي الاحتياجات طعنا في إمبابة

أمرت نيابة الجيزة بحبس رجل أعمال متهم بقتل صاحب مركز صحي في إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك.

نتائج التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية أن المتهم مضطرب نفسيا، وأقدم على قتل مالك مركز لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة فى إمبابة.

و تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا بمقتل شخص ثلاثيني متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة في الجسد، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب ثلاثيني صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات ذوى الاحتياجات الخاصة، ولقى حتفه متأثرا بإصابته بـ 4 طعنات متفرقة في الجسد.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة رجل أعمال تربطه علاقة مع المجني عليه، حيث كان الأخير معالجا لابن القاتل المصاب باضطرابات.