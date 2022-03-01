الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء عابد يثمن جهود الدولة فى إجلاء المصريين العالقين ببوخارست

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود جميع أجهزة الدولة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ جميع المواطنين داخل أوكرانيا وعودتهم إلى مصر، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تعتبر جميع ابنائها بالخارج أمانة لديها وتبذل جهوداً جبارة للحفاظ عليهم.

وأشاد عابد، في بيان منذ قليل، بتخصيص الحكومة المصرية لطائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، وإرسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست مشيداً بتوجيه الدبلوماسية المصرية للمواطنين المصريين لسرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست، لإعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

ووجه النائب علاء عابد رسالة طمأنة للمصريين والطلاب المصريين بأوكرانيا أكد فيها حرص جميع اجهزة الدولة سواء وزارة الخارجية او وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والطيران المدني، مشيداً بالمتابعة المستمرة من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصريين بالخارج لأحوال جميع المصريين فى أوكرانيا ومساندتهم فى العودة لأرض الوطن سالمين. 

كما أشاد النائب علاء عابد بإصدار وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة مثمناً نجاح هذه الجهود فى استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب أجهزة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أوكرانيا الرئيس السيسي

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