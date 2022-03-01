«فايننشال تايمز» تكشف سر تماسك العلاقات الروسية -الهندية

سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على سر العلاقات الهندية - الروسية، والرد الهندي على الغزو الروسي على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها لها، إلى أن الهند تتمسك بروسيا على الرغم من الغزو الروسي على أوكرانيا، حيث حجمت نيودلهي عن إثارة غضب موسكو بسبب العلاقات التجارية والدفاعية العميقة والقلق بشأن الصين.

العلاقات الهندية- الروسية

ذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن الهند تعتمد على موسكو للحصول على سلع مثل الطاقة والأسمدة بينما تحتاج روسيا إلى الهند لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية.

ولفت الصحيفة الي أن هذه المرة الثانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يضع فيها روسيا على خط العزلة، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، وكانت وجهته في حينها الي الهند وكان تركيزه على الاستعداد للصراعات المستقبلية.

وكان قد قال الرئيس الروسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن موسكو تعمل مع نيودلهي في "المجال العسكري والتقني كما هو الحال مع أي دولة أخرى، واصفًا الهند بأنها "صديقة اختبارها الزمن" حيث وقع الزعيمان على اتفاقية دفاع جديدة مدتها 10 سنوات.

وظلت موسكو أهم مورد عسكري للهند الدبابات والطائرات الروسية والأسلحة الثقيلة الأخرى منتشرة على حدود الهيمالايا الهندية.

تحدي الصداقة

كما تعرضت الصداقة للتحدي بعد ثمانية أسابيع فقط عندما اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا، مما دفع الهند جاهدة لإنقاذ أكثر من 15 ألف مواطن، معظمهم من الطلاب الذين يدرسون في البلاد.

بينما أدانت الدول الغربية العدوان الروسي، في ظل ولاء نيودلهي لشريكتها القديمة وامتنعت الهند، بصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت على قرار يدين الغزو الروسي الأسبوع الماضي إلى جانب الصين والإمارات.

ويقول محللون إن الهند تعتقد أن هناك فائدة قليلة من عدم تنفير روسيا، التي تعتمد عليها في السلع الأساسية مثل الطاقة والأسمدة، مع الصين المجاورة باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا أكبر بكثير.

وحسب التقرير البريطاني، يُنظر إلى الدعم الروسي على أنه حيوي لإدارة المواجهة غير المحسومة بين الهند والصين على حدودها الشمالية في جبال الهيمالايا بعد قتال مميت في عام 2020.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كونستانتينو كزافييه، الزميل في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في نيودلهي: هنا في دلهي، لطالما كانت روسيا يُنظر إليها على أنها مصدر إلهاء تكتيكي خطير للغرب، من منظور الهند، الفاعل الوحيد الذي سيخرج أقوى من الحرب في أوكرانيا هو الصين."

وعلى الرغم من أن مودي ناشد بوتين "الوقف الفوري للعنف" في مكالمة هاتفية في اليوم الأول من الحرب، إلا أن المسؤولين الهنود تجنبوا إلقاء اللوم على الرئيس الروسي. وبدلاً من ذلك ، ظلت نيودلهي على اتصال مع كل من موسكو وكييف لأنها أعطت الأولوية لعمليات إجلاء مواطنيها على الحدود الغربية لأوكرانيا.

تعود شراكة الهند مع روسيا إلى الأيام الأولى للاستقلال بعد عام 1947 ، عندما استلهم رئيس الوزراء جواهر لال نهرو أجزاء من اقتصاده الاشتراكي من الاتحاد السوفيتي.

وعلى الرغم من أن الهند كانت "غير منحازة" خلال الحرب الباردة ، فقد اقتربت من السوفييت حيث انجرفت الولايات المتحدة نحو عدوها باكستان.

وبشكل حاسم، يُنسب إلى الاتحاد السوفيتي أنه ساعد الهند على الفوز في حرب عام 1971 مع باكستان على بنغلاديش.

وتعززت علاقات الهند مع الولايات المتحدة وأوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة. يُنظر إلى نيودلهي - وهي عضو في الشراكة الأمنية الرباعية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا - على أنها حليف غربي لا غنى عنه وثقل موازن للصين في آسيا.

ومع ذلك، فإن الهند محاصرة بأعدائها على حدودها الشمالية ، ويعني الموقع الجغرافي للهند أنها لا ترغب في الاعتماد على الدعم الغربي البعيد.

كما غرد عدي كوتاك، العضو المنتدب لبنك كوتاك ماهيندرا وأحد أغنى رجال الهند ، قائلاً: "الصين من جهة وباكستان من جهة أخرى، كلاهما ممكّن نوويًا، مضيفًا أنه بالنظر إلى "اعتمادنا على المعدات العسكرية الروسية، وأن الولايات المتحدة بعيد، لدينا تحديات".

وقال تانفي مادان، الزميل البارز في معهد بروكينغز للأبحاث: “تراقب الهند العلاقات الروسية الصينية عن كثب، وما رأوه لسنوات هو أن العلاقة تقترب أكثر فأكثر، ولم يرغبوا في دفع بوتين أكثر نحو الصين".