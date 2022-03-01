صندوق النقد يكشف أسباب ارتفاع المديونية الخارجية للدول العربية

كشف صندوق النقد العربي، عن أسباب ارتفاع المديونية الخارجية للدول العربية، لافتًا إلى أن أهم أسباب ارتفاع المديونية الخارجية العربية، العجز في الموازنة العامة للدولة، والعجز في ميزان المدفوعات.

وأضاف الصندوق في كُتيب بعنوان "لماذا تفترض الدول من الخارج" - حصلت "الدستور" على نسخة منه - أن العجز في الموازنة العامة للدولة يقصد به الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، الذي يظهر عند تجاوز إجمالي النفقات العامة إجمالي الإيرادات العامة.

ويعزى ظهور العجز في بعض الأحيان إلى الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية، وإلى تراجع أسعار السلع في الاسواق العالمية، مثل انخفاض سعر النفط، ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، مقابل ارتفاع الانفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي.

ولفت إلى أن الدول قد تضطر في هذه الحالة إلى تمويل العجز من خلال الاستدانة، ما يؤدي إلى تزايد الدين القائم (الخارجي والداخلي).

العجز في ميزان المدفوعات

ونوه بأن العجز في ميزان المدفوعات هو هو بيان إحصائي لجميع المعاملات الاقتصادية بين دولة ما مع بقية دول العالم خلال فقرة زمنية، لافتًا إلى أنه يتكون ميزان المدفوعات من الحساب الجاري الذي يتضمن الميزان التجاري وميزان الخدمات، وميزان الدخل، وصافي التحويلات، والحساب المالي والرأسمالي.

ويظهر العجز في الحساب الجاري عند ارتفاع المدفوعات على المتحصلات من موازين التجارة والخدمات، فمثلا انخفاض الصادرات مقابل ارتفاع الواردات من الخارج، كما ينشأ العجز في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد مقارنة بتلك الداخلة إليه.