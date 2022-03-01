حبس مدير شركة استيراد وتصدير يزور المحررات الرسمية

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وكشف محضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير بممارسة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وأنه يتخذ من مسكنه المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته مجموعة من المستندات والشهادات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وأنه تحصل على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته «عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المستخدمة فى تصنيع المحررات المزورة – مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلد».

وبفحص الأجهزة والمحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحتوى على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة، وكذا برامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب" التى تستخدم فى تزوير المحررات.

بمواجهة الأخير أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.